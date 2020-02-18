Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2) - Son Dakika

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Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2)
6 saat önce
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİGaziantep'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ
Gaziantep'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir" denildi.
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