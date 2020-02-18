Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2) - Son Dakika

Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİGaziantep'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'te öğrencilere şiddet kameraya yansıdı (2), System.String[]

VALİLİKTEN AÇIKLAMA:  GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Gaziantep'te, sözleşmeli bir öğretmenin ilkokul öğrencilerine yönelik uyguladığı şiddet görüntülerinin basında yer almasının ardından Gaziantep Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde öğretmen olarak görev yapan Hatice K.'nın ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine tokat atarken çekilen görüntülerinin basında yer bulmasının ardından bahse konu öğretmen hakkında soruşturma açılmış ve görevden el çektirilmiştir" denildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:54 Kaynak: DHA
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