Gaziantep'te öğrencilere ücretsiz servis desteği - Son Dakika

Araban Kaymakamlığınca, ilçeye uzak mahallelerde yaşayan 70 öğrenciye ücretsiz servis tahsis edildi.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Sevgili, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru da öğrencilere ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tek isteklerinin başarı olduğunu belirten Doğru, "Size sağladığımız kolaylıklar karşısında tek istediğimiz başarılı öğrenciler olmanız. Mahallenize, milletinize, memleketinize faydalı olmanızı istiyoruz. Sizin eğitiminiz için kaymakamımızla birlikte elimizde ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Öğrenciler ve veliler de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.