Gaziantep'te öğretmenlere oyun ve drama semineri - Son Dakika
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Gaziantep'te öğretmenlere oyun ve drama semineri

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri etkinlikleri kapsamında "Eğitimde Oyun ve Drama Uygulama" semineri düzenledi.

Gaziantep'te öğretmenlere oyun ve drama semineri, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen öğretmen seminerleri etkinlikleri kapsamında "Eğitimde Oyun ve Drama Uygulama" semineri düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca yapılan öğretmen seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdoğan, "Eğitimde Oyun ve Drama Uygulama" seminerine katıldı. İki gün süren eğitimlerin ilk gününde katılımcılar, farklı ders ve konulara yönelik eğitsel oyunlar, ritim, müzik, hareket, doğaçlama gibi konularda uygulamalı olarak, hem eğlendi hem öğrendi. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunun da gerçekleşen seminerde yapılan çalışmalarla işbirliği, dikkat, görsel/işitsel algı, kavram öğretimi, hafıza, beden dili gibi konular üzerine yoğunlaşan Tolga Erdoğan, öğretmenlere derslerde oyun ve dramayı nasıl kullanacakları ve sınıflarında eğlenerek öğrenme ortamını nasıl oluşturacakları konusunda fikir verdi. Erdoğan, oyun ve dramanın öğrencilerin akademik ve sosyal yönden gelişimlerine olan katkıları örnek etkinlikler üzerinden vurgulandı.


Seminerin ikinci günündeyse birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı etkileşimli okuma atölyesi gerçekleştirdi. Kitap okuma ve etkileyici dramayı birleştirerek tüm katılımcıların aktif olduğu, eğitici ve eğlenceli bir etkinlik yapıldı.


800 öğretmenin katıldığı seminerin sonunda Prof. Dr. Tolga Erdoğan'a adına dikilen fidan sertifikası takdim edildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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