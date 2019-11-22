Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

6 saat önce

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye olay, Şehitkamil ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayi tipi ve tıbbı oksijen dolumu yapılan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre, oksijen tüpü dolumu yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada sonucu o esnada tesiste çalışan işçi Vedat Öksüz (51) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öksüz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]