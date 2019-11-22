Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

6 saat önce

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölüGAZİANTEP - Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye olay, Şehitkamil ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi ve tıbbı oksijen dolumu yapan bir tesiste meydana geldi. İddiaya göre oksijen tüpü dolumu yapılırken henüz bilinmeyen nedenden patlama oldu. Patlamada sonucu o esnada tesiste işçi olarak çalışan Vedat Öksüz hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Öksüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Vedat Öksüz'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te oksijen dolum tesisinde patlama: 1 ölü

Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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