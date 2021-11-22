Gaziantep'te okul açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Mesut Ateşsönmez Ortaokulu törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesinde "100.Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında yapılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yüksek bir şehir olduğunu belirterek, "Burada olan herkesin farklı zamanlarda hayır hasenat ile ilgili çok önemli işler yaptığını biliyorum, görüyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. Gaziantep'te bir yıl önce yerleşenlerde aynı hassasiyeti gösteriyor, 10 yıl önce gelip Gaziantep'te kazananlarda aynı hassasiyeti gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, Cumhurbaşkanının teşrifleriyle, eğitim kampanyasının hayırseverlerine özel bastırdıkları madalyaları teslim edeceklerini ve bunun çok kıymetli olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise İpek Yolu'nun kalkınma yoluna dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bir 'Gaziantep modeli' var, çok özel bir model. Şehrimizde birlikte iş yaptığımız kardeşlerimizin, elde ettiği üründen karın zekatını hiç tanımadığı, hiç bilmediği birileriyle paylaşmak yetim, yoksul, yaşlı ve muhtacın yanında olmak, sosyal devleti, sosyal belediyeciliği güçlendiren bir model bu. 100. yılda Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100 hayırseverimizle, 100 eserimizi taçlandırıyoruz. O kadar özel bir çalışma ki bu, Cumhurbaşkanımız bu modeli tüm Türkiye'ye örnek bir model olarak göstereceği toplantıya dönüştüreceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de 7-8 günde bir okul teslim aldıklarını ve 42 okulun da inşasının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"155 okulumuz, 2021 yılında yatırım programına alındı. İlave olarak 138 sadece ilimiz için anaokulu tahsisi yapılıyor. Bütün bunlara ilave olarak, Türkiye'de emsali görülmemiş bir proje Gaziantep'te uygulanıyor. Sayın Valimizin öncülüğünü yaptığı, fikir babalığını yaptığı Gaziantep'in kurtuluşunun '100. Yılda 100 Hayırsever' 100 eser projesi. Bugün bu muhteşem binamızın hayırsever Raif Ateşsönmez ve ailesi tarafından merhum oğlu Mesut Ateşsönmez adına yaptılar. 32 derslikli okulumuz, 58 personel, 1325 öğrencimize hizmet ediyor."

Hayırsever Ateşsönmez ailesi adına konuşan Engin Ateşsönmez ise bugün kendileri için çok duygu dolu bir gün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce ailemizin gözbebeği canımız, kardeşimiz, evladımız Mesut'umuzu ebediyete uğurladık. Bugün açılış merasiminde bir araya geldiğimiz bu eğitim kurumunun kardeşim Mesut'un adını taşıyacak olması ailemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Okulumuzun açılışının, kardeşimin doğum gününde gerçekleşiyor olmasının da bizler için anlamı büyüktür. Mesut Ateşsönmez isminin bilimle, kültürle ve sanatla anılmasının gururunu ömür boyu yaşayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Programda, Vali Gül, Hayırsever Ateşsönmez ailesine teşekkür belgesi verdi. Ardındar katılımcılar açılış kurdelesini keserek sınıfları gezdi.