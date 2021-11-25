Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

Kızılhisar Mahallesi'nde, 497 öğrencinin eğitim gördüğü, Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Okulun çatısından yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Öğrencilerin bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeni araştırılırken, okulda eğitime bugün için ara verildi.

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