Gaziantep'te okul çatısındaki yangın, 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

GAZİANTEP'te, ilkokulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Kızılhisar Mahallesi'nde, 497 öğrencinin eğitim gördüğü, Şenel-Sabri Turan İlkokulu'nda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Okulun çatısından yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Öğrencilerin bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeni araştırılırken, okulda eğitime bugün için ara verildi.
Kaynak: DHA
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