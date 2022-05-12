GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ

12.05.2022 13:26
GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde asayiş denetimi yapıldı.

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde asayiş denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında; 16 park ve bahçe ile 14 kahvehane, 13 büfe, 5 internet salonu, 160 araç ve 659 kişi kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürmesi ve suçtan korunmalarına yönelik denetimlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu Son dakika haberi | Kayseri'de 760 bin TL'lik hırsızlık operasyonu 14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı 14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
12:48 Finlandiya NATO açıklaması yaptı, Kremlin anında yanıt verdi: Rusya'ya tehdittir
12:45 Hastanedeki boneli görüntüsü hayranlarını korkuttu: CZN Burak'ın beyninde tümör mü var?
12:40 Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor
11:21 "Casusluk" suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi
12:07 Çin'de korona korkusu sürüyor: Vakalar yine yükselişe geçti
12:05 Beşiktaş'ta yol ortasında taksicilerin müşteri kavgası! Trafiği de riske attılar
11:57 Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 13:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement