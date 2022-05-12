GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİ DENETLENDİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde asayiş denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında; 16 park ve bahçe ile 14 kahvehane, 13 büfe, 5 internet salonu, 160 araç ve 659 kişi kontrol edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenle eğitimlerini sürdürmesi ve suçtan korunmalarına yönelik denetimlerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini bildirdi.