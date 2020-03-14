Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor - Son Dakika

Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor

21 dakika önce

Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerini denetlemeye devam ediyor.

Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerini denetlemeye devam ediyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 12 okul ve yakın çevresinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 213 kişinin GBT kaydı sorgulanarak, 4 aranan şahıs yakalandı.

Uygulamada 7 park, 16 büfe, 1 kahvehane, 4 internet kafe, 2 iddia bayi ile 31 özel araç ve 27 okul servisi denetlenirken, 1 büfe ile bir okul servis aracına işlem yapıldı.

Gaziantep'te okul çevreleri denetleniyor

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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