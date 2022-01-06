GAZİANTEP'TE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM - Son Dakika

GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde denetim yaptı. Okulların çevresinde yapılan denetimde polis ekipleri, araçları durdurarak evraklarını kontrol etip, içinde bulunanların kimliklerini inceledi.
Denetimler kapsamında polisler, okulların çevresindeki internet kafe ve oyun salonlarını da denetledi.
Kaynak: DHA
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