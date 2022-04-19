Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim - Son Dakika
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Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim

19.04.2022 10:43
Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim

Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personel ile okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personel ile okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 13 park-bahçe, 13 kahvehane, 6 büfe, 8 internet salonu, 2 iddia bayii olmak üzere toplam 42 umuma açık yer ve 200 araç denetlenerek, 774 şahıs kontrol edildi. Kapalı alanda tütün tüketimi yapıldığı tespit edilen 2 kahvehane ve 5 aranan şahısla ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim
Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim
Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim

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Gaziantep, Çocuk, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te okul çevrelerinde dev denetim - Son Dakika
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