Gaziantep'te okul çevrelerinde yoğun denetim - Son Dakika
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Gaziantep'te okul çevrelerinde yoğun denetim

7 saat önce

Gaziantep'te polis okul çevresinde bulunan büfe, park, internet kafe, kahvehane ve yayalara yönelik uygulama yaparken okul servis araçları ve diğer araçlar üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Gaziantep'te okul çevrelerinde yoğun denetim, System.String[]

Gaziantep'te polis okul çevresinde bulunan büfe, park, internet kafe, kahvehane ve yayalara yönelik uygulama yaparken okul servis araçları ve diğer araçlar üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.


Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 12 okulun çevresinde yapılan uygulamalarda 2 park, 2 büfe, 1 internet cafe, 1 kahvehane, 15 okul servisi, 20 özel araçta denetim yapıldı. kontrollerde 119 şahsın GBT kaydı sorgulanırken, bir aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan Çocuk ve TDP Şube Müdürlüğü koordinesinde 8 Şubat Anadolu Lises'nde 360 lise öğrencisine Sosyal Medya-Siber Zorbalık ve Çevrimiçi İstismar Projesi kapsamında sosyal medya ve bağımlılık hakkında bilgiler verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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