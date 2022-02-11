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Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama - Son Dakika

Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama

11.02.2022 16:17
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin huzuru için okul çevrelerinde ve önlerinde yüzlerce polisin katılımıyla şok uygulama yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin huzuru için okul çevrelerinde ve önlerinde yüzlerce polisin katılımıyla şok uygulama yaptı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla kent merkezindeki okul önlerinde ve çevresinde şok denetim yaptı. Denetim öncesinde okul çevreleri güvenlik çemberine alınırken okulların bulunduğu caddelerin her iki ucu kontrol noktalarıyla kapatıldı. Yunus polisleri ile Narkotimlerin katıldığı denetime çevik kuvvet polisleri de destek verdi. Okul çevresindeki vatandaşlar Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilirken araçlar didik didik arandı.

Yüzlerce polisin katıldığı operasyon 2 saat sürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama
Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te okul önlerinde şok uygulama - Son Dakika


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