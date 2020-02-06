Gaziantep'te okul servisleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Gaziantep'te okul servisleri denetlendi

7 saat önce

Gaziantep'te okul servislerine yönelik denetimler yapıldı.

Gaziantep'te okul servisleri denetlendi, System.String[]

Gaziantep'te okul servislerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam 92 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 25 araç trafikten men edildi.


Gaziantep'te, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri'nin sorumluluk güzergahlarında okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Toplam 30 ekip, 55 personelin katılımıyla 3-5 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan denetimlerde bin 53 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.


Denetimler sonucunda 'DUR' işaretine yönelik hükümlere aykırı araç kullanmak, taşıma sınırı üstünde yolcu almak, emniyet kemeri kullanmamak, sigorta yaptırmamak, fenni muayene yaptırmamak ve diğer ilgili maddelerinden toplam 92 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 25 araç da trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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