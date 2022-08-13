Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi

13.08.2022 13:22
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiklerini fark eden şüpheliler kameraya zarar verirken görüntülendi.

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasınca kaydedildiklerini fark eden şüpheliler kameraya zarar verirken görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Eydibaba Mahallesi'ndeki bir okuldan önceki gün hırsızlık yapılmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak gibi 12 suçtan kaydı bulunan şüphelilerden A.Ü'yü yakaladı.

Hırsızlıkla ilgili bir şüpheli daha aranıyor.

Bu arada okulun güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerden birinin okulun kapısında beklediği, diğerinin ise hırsızlık olayını gerçekleştirdiği, bu sırada güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden birinin duvara tırmanıp kamerayı kırmaya çalışması görüldü.

YORUMLAR
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Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü Bakan Kurum, Şehitkamil Vadi Park'ı yerinde inceledi Bakan Kurum, Şehitkamil Vadi Park'ı yerinde inceledi
Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına zarar verdi - Son Dakika
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