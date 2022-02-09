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GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

09.02.2022 16:22

GAZİANTEP'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında kent genelindeki tüm okullara temizlik malzemesi dağıtımı başladı.

GAZİANTEP'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında kent genelindeki tüm okullara temizlik malzemesi dağıtımı başladı.

Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonun önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen proje için Bahattin Alagöz İlkokulunda program düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, projenin Sanayi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiğini dile getirdi. Kentteki tüm okullara hijyen malzemesinin dağıtılacağını aktaran Vali Gül,"Temiz okul projesi Sanayi Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan bir protokoldü. Özü okullarda bir standart yani temizlik standardı oluşturulmasıydı. Biz bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi ile birlikte okullarımızın tamamını dönem başında bu standartlara kavuşturmuştuk. Bir şeyi yapmaktan ziyade onu sürdürülebilir kılmak çok daha önemli. Yeni okullar açılıyor. Okulların malzemeleri tükeniyor. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hem malzemesi biten okullarımızın hem de yeni açılan okullarımızın ihtiyaçlarını tamamlıyoruz. Bu temizliği sürdürülebilir kılmak için bu malzemeleri aldık"dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, pandemi sürecinde bilim kurulundan çıkan kararları en iyi uygulayan şehir olduklarını ve özellikle çocukların korunması için özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Şahin,"Çocuklarımızı ve okullarımızı korursak aslında şehrimizi korumuş oluyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin neler yapması gerektiği ile ilgili okul bahçelerinde eğitimler verdik. Valimizin de desteği ile aldığımız karar doğrultusunda bugün bin 100 okulumuz temiz okul ve güvenli okul seçildi. 500 okulu biz büyükşehir olarak karşıladık üzerini valimiz karşıladı. Bu kurallara uyduğumuz zaman şehrimiz en güvenli şehirlerden birisi olacak"diye konuştu.

Program sonunda sınıfları dolaşan Vali Gül ve beraberindekiler öğrencilere oyuncak hediye etti.

GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI
GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI

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milli eğitim bakanlığı, Fatma Şahin, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE OKULLARA HİJYEN MALZEMESİ DAĞITILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


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