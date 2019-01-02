Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Okullara Kar Tatili

Gaziantep'te Okullara Kar Tatili

46 dakika önce

Gaziantep'te okullara kar tatiliGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.

Gaziantep'te okullara kar tatili

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.
Gaziantep Valiği'nden yapılan açıklamada "Gaziantep il merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde bir gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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