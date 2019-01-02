Gaziantep'te Okullara Kar Tatili
46 dakika önce
Gaziantep'te okullara kar tatiliGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.
Gaziantep
'te okullara kar tatili
GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey
ve Şehitkamil
ilçelerinde kar nedeniyle okullar ve rehabilitasyon merkezleri bir gün süre ile tatil edildi.
Gaziantep Valiği'nden yapılan açıklamada "Gaziantep il merkezindeki Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 02.01.2019 tarihinde bir gün süre ile okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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