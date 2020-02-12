Gaziantep'te okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te okullara kar tatili - Son Dakika

Gaziantep'te okullara kar tatili

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı.


Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler devam eden olumsuz hava şartlarından dolayı Gaziantep genelinde 13.02.2020 Perşembe (1 gün) okullar tatil edilmiştir. Tadını çıkartın" ifadelerini kullandı. Gül, açıklamasında Perşembe günü engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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