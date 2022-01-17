Gaziantep'te okullara kar tatili - Son Dakika

Gaziantep'te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri için bir günlük tatil kararı alındı. Vali Davut Gül, öğrencilerin sağlığı için alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gaziantep'te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar için bir günlük tatil ilan edildi. Vali Davut Gül, öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar, rehabilitasyon merkezleri için yarın tatil ilan edildiğini aktaran Gül, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

"ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN OKULLAR TATİL"

Paylaşımında meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı beklendiğini hatırlatan Vali Gül, "Öğrenci kardeşlerimizin sağlığı için, okullar ve rehabilitasyon merkezleri 18 ocak salı günü tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın sabah 07.00 sıralarında başlaması beklenen yoğun kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)