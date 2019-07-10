Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te okullardan 4 bin kilo atık pil toplandı
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Gaziantep'te okullardan 4 bin kilo atık pil toplandı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan "Atık Pil Protokolü" kapsamında 4 bin 468 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

Gaziantep'te okullardan 4 bin kilo atık pil toplandı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Cam, Güncel
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan "Atık Pil Protokolü" kapsamında 4 bin 468 kilogram atık pili geri dönüşüme kazandırdı.

Yaşanabilir bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere daha iyi şartlarda bir hayat sunabilme adına bir takım yenilikler ve projeler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda daha temiz bir çevre oluşturmak için geri dönüş materyallerini toplamaya devam ediyor. Geri dönüşümün amacının kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak olduğunu belirten yetkililer, " Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda ülkelerdeki katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engeller" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda 2018-2019 Eğitim öğretim döneminde Gaziantep il genelinde bulunan okullarda düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" tamamlandı. Kampanya dahilinde toplam 4 bin 468 kilogram atık pil toplandı. Atık pil yarışmasında katılım sağlayan ilçelerden gelen listeler doğrultusunda atık pil miktarına göre dereceye giren okullar Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği tarafından ödüllendirildi.

Dereceye giren okullara masa tenisi, spor seti ve satranç takımı hediyeleri gönderildi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
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