Gaziantep'te okulun duvarından düşen genç öldü
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Gaziantep'te okulun duvarından inmek isterken düşen genç hayatını kaybetti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:14 Kaynak: AA
'te okulun duvarından inmek isterken düşen genç hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey
ilçesine bağlı Barak Mahallesi'ndeki Barak Ortaokulunun yaklaşık 3 metrelik duvarından inmek isteyen Kenan Demir
(17), dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralanan Demir'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kenan Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırılan Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Bu sırada Demir'in yakınları fenalık geçirdi.
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