Gaziantep'te öldürülmüş tilki bulundu - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında başına vurularak öldürülen ve kuyruğu kesilen tilki bulundu.

Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi kırsalında yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde arazide başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş ve kuyruğu kesilmiş bir tilki buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ve jandarma ekiplerinin olayın faili ya da faillerine ilişkin çalışma başlattığı, kamera görüntülerinin araştırıldığı bildirildi.