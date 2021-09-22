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GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu - Son Dakika

GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu

22.09.2021 14:40

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi kapsamında yapılan "Çatı Güneş Enerji Santralleri"ni devreye alma töreni düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi kapsamında yapılan "Çatı Güneş Enerji Santralleri"ni devreye alma töreni düzenlendi.

AB Türkiye Delegasyonu Mali İş Birliği Başkanı Elçi Müsteşar Andre Etienne Lys, Mennan Usta Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitimin önemine dikkati çekti.

Eğitimin AB için eğitim bir öncelik olduğunu vurgulayan Lys, Türkiye'de mültecilerin ev sahibi topluluğun eğitim kalitesinden faydalanması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Andre Etienne Lys, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler Türkiye'deki 400'den fazla okulda inşaat ve emlak çalışmaları yaptık. Aynı zamanda öğrencilerin, öğretmenlerin eğitimi, dil kurslarının açılması ve pek çok işlerin pandemide yürütülmesine gayret ettik. İkinci olarak çevrenin korunması geleceğimize yapılacak en önemli yatırımlardan, çocuklarımıza yapılacak yatırımlardan birisidir. En önemlisi de bu mesajı genç nesillere aktarılabilmek. Türkiye'nin Paris İklim Antlaşması'na katılmaya karar verdiği yönünde haberler var. Bu beni çok mutlu etti. Bugün eğitim çevreyle birleşiyor. AB'nin finansal desteğini alan bu okulda neler oldu? Öncelikle 55 okulumuzdan biri. Tekrar yenilendi ve öğrenciler destek paketi aldılar. Aynı zamanda yeşil enerji projesinde de bu okulumuz yer aldı. Bu da çevreye olan etkisini göstermekte. Sevgili öğrenciler ve veliler bizim size olan güvenimiz tamdır. Bu becerileri edindiğinizde ileride meslek sahibi olmanız da kolaylaşacaktır. Bu dünya hepimizin. ve hepimiz tek bir dünyayı paylaşıyoruz."

6 megavat kurulu güce ulaşıldı

MEB İnşaat Emlak Genel Müdürü Umut Gür ise okullarda ihtiyaç duyulan enerjinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Okulların çatılarının güneş enerjisi açısından çok verimli bir kaynak olduğuna dikkati çeken Gür, şöyle devam etti:

"Çatı üstü enerji santralleri kurulumuyla ilgili 51 okulumuzda 77 çatımızda toplamda 6 megavat kurulu güce eriştik. Sadece çatı güneş enerji santrali yatırımıyla 51 okulumuzun çatısında toplamda bu okullara eşdeğer 163 okulumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üreteceğiz. Projemizin diğer bileşeni arazi güneş enerji santralleri Gaziantep ve Adıyaman illerimizde 14 megavat güce sahip iki enerji üretim tesisi kuruyoruz. Arazi güneş enerji santralleri devreye alındığında Türkiye'nin 16. büyük güneş enerji santralini kurmuş olacağız. Bu santraller doğrudan kamu yatırımlarıyla yapılan en büyük güneş enerji santralleri olma özelliğini taşıyacak."

Bulundukları coğrafyanın değerlerini ön planda tuttuklarını belirten Gür, bu sebeple enerji santrallerine Harezmi, İbn-i Heysem, Birunu gibi bilim adamlarının ismini verdiklerini kaydetti.

Arazi ve çatı güneş enerji santralleriyle 20 megavat kurulu gücün toplamda 555 okulun elektrik ihtiyacını karşılayacağını aktaran Gür, "Toplam 420 bin öğrenci de bu imkandan doğrudan faydalanabilecek. Eğitim ortamlarının kalitesini artırmak için devam edeceğiz. 134 okul arasından çok sayıda teknik kriteri değerlendirerek 41 okulda iyileştirme neticesinde enerji verimliliği performansını yüzde 25 iyileştirmiş olacağız. Bu sayede enerji verimliliği puanları F'den C seviyesine çıkmış olacak." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentin yoğun göç aldığını, AB ülkelerinin kendilerine bu konuda destek verdiğini belirtti.

Bugün de onarımı yapılan, güneş enerjisi sistemi entegre edilen meslek lisesinin açılışını yaptıklarını dile getiren Gül, "Özellikle okullarımızın mesai saatleri dışında kullanılmaya başlamasıyla birlikte enerji giderleri artmaya başladı. Bu enerjiyi yenilebilir enerjiden karşılamamız ekonomik ve çevre açısından da kıymetli hale geldi. Okullarımız adeta 7/24 bütün mahalleye hizmet veriyor. Enerji giderlerinin azalmasıyla daha da artmaya başlayacak." diye konuştu.

İl Mili Eğitim Müdürü Yasin Tepe de çatısına güneş enerji santrali kurulması planlanan 22 okul olduğunu, 2'sinin tamamlandığını aktardı.

Törene, Alman Kalkınma Bankası Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Sorumlu Direktörü Klaus Müller, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ve öğrenciler katıldı.

GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu
GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu

milli eğitim bakanlığı, Avrupa Birliği, Gaziantep, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Onarılan meslek lisesinin çatısına güneş enerjisi santrali kuruldu - Son Dakika


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