Gaziantep'te önce yayaya ardından traktöre çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücüler ile Reşit A, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Reşit A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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