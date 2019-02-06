Gaziantep'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği Düzenlendi
48 dakika önce
Gaziantep'te 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' etkinliği düzenlendi.
Gaziantep
'te 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' etkinliği düzenlendi. İçişleri Bakanlığı
tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
tarafından, sürücülere broşürler dağıtılarak, yaya geçidi hakkında bilgilendirildi.
Farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın
Şahin, Gaziantep İl Jandarma
Alay Komutanı Halil Uysal
öğrencilerle birlikte güvenli yaya geçidinden geçti. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:23 Kaynak: İHA
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