Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak - Son Dakika

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya başlayacaklarını bildirdi.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan görüntülü paylaşımlarda, Gaziantep İl Pandemi Kurulu'nun, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Vali Gül başkanlığında telekonferans aracılığıyla toplandığı belirtildi.

Vali Gül, toplantıdaki konuşmasında, her türlü mücadelenin milletle kazanılabileceğini, milletin desteklemediği, inanmadığı hiçbir mücadeleyi kazanma şanslarının olmadığını ifade etti.

Koronavirüsle mücadeleyi her boyutuyla en kılcal damarlara kadar halka anlatmak gerektiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bazı yerlerde bazı kesimler, 'Her yer 15 gün kapansa sorun bitecek' deniyor ama dünyadaki örneklerden de gördük ki bu iş öyle olmuyor. Bu işin aşısı bulunana kadar bu salgın bir şekilde devam edecek. O yüzden bizlerin kontrollü şekilde yaşamamız lazım. Mümkün olduğu kadar dışarıda kalmamız, bunu yapamıyorsak da maskemize, sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Mümkün olduğunca içeride, evde kalacağız. Alışkanlıklarımızdan fedakarlık yapacağız."

Gül, koronavirüs testleriyle ilgili Sağlık Bakanlığının belirlediği bazı kriterlerin olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bizler görülen belirtilere göre testleri yapıyoruz. Gaziantep'te günlük test yapmamız gereken vaka 200-250 civarında ama biz günlük 550-600 kişiye test yapıyoruz. Test yapabilme kapasitemiz de 2 bin civarında. Yani Gaziantep'teki herhangi bir vatandaşımız 'test olmak istedim ama sıraya girdim, kit yoktu' diyemez. Test yaparken bakanlığımızın kriterleri önemli. Bunları baz alıyoruz. OSB başta olmak üzere yoğun çalışılan yerlerle test konusunda daha yoğun çalışmalıyız. Az önce Adalet Bakanımız da müjdeyi verdi; Kendisi Sağlık Bakanımızla görüştü ve bu hafta içerisinde OSB içerisinde herhangi bir belirti beklemeksizin test yapmaya başlayacağız. Bu durumu yaşayan Ankara ve Kocaeli'den sonra üçüncü şehir olacağız."

Sağlıktaki durum

Gaziantep'teki sağlık kuruluşlarında 6 bin 17 yatak kapasitesinin olduğunu ve bunun şu an itibarıyla yüzde 48'inin kullanıldığını aktaran Vali Gül, şunları kaydetti:

"Bu yüzde 48'in içinde sadece Kovid-19 hastaları değil tüm hastalar var. Kovid oranı ise kullanılan yatakların yüzde 10'u bile değil. Yatak kapasitesiyle ilgili bir sorunumuz yok. İstanbul'dan sonra en çok yoğun bakım ünitesine sahip şehiriz. Bizim yoğun bakımda olan hasta sayımız sadece 16, solunum cihazı sayımız 632. Bunların sadece 3'ünü Kovid hastaları için kullanıyoruz. O yüzden solunum cihazı ihtiyacımız da yok. OSB'deki toplam hasta sayısı, Kovid hastalarının yüzde 14'ü kadar. Yani OSB'de yoğunluk yok. Köylerde de merkezde de OSB'de de vaka var. Suriyelilerle ilgili de yoğunluk yok. Hatta hasta yoğunluğuna bakarsak Suriyelilerin oranı yüzde iki. Yani bu virüsü ne Suriyeliler ne de OSB yaymıyor."

Vali Davut Gül, kentte 3 milyon 900 bin maskenin dağıtıldığını, halen 1 milyon maskenin eczanelerde dağıtılmayı beklediğini, öte yandan kentte valilik ve belediye olarak 5 milyon maskenin dağıtıldığını, kurumlarla yapılan işbirliği neticesinde de 15 milyon maskenin daha hazırlandığını sözlerine ekledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:44 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde belirtiye bakılmaksızın Kovid-19 testi yapılacak - Son Dakika

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