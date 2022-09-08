Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika
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Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti

08.09.2022 00:09
Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti

GAZİANTEP'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

GAZİANTEP'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi. Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba- oğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Bağ evinde aile faciası: 2 ölü Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Kaynak: DHA

Halil Adıgüzel, Şahinbey, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika
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