Ormanın katledilmesine izin vermeyen Orman İşletme Şefi Ümran Pınar görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanın katledilmesine izin vermeyen Orman İşletme Şefi Ümran Pınar görevden alındı

10.08.2022 11:47
Ormanın katledilmesine izin vermeyen Orman İşletme Şefi Ümran Pınar görevden alındı

Gaziantep'te orman işletme şefi olarak görev yapan Ümran Pınar, Islahiye Belediyesi'nin işlettiği taşocağını kaçak yolla çalıştırdığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit etti. Belediye başkanının ve kurum müdürlerinin baskısına direnip suç duyurusunda bulunan Pınar, ışık hızı ile görevinden alındı.

Ümran Pınar... Orman muhafaza memuru olarak başladığı mesleğinde görevde yükselme sınavını derece ile bitirdi. Gaziantep'in Islahiye ilçesine orman işletme şefi olarak atandı. Pınar göreve gelir gelmez Sayıştay raporlarında geçen maden ocakları ile ilgili denetime başladı.

Raporlara göre orman bölge müdürlüğünden kiralanan taş ve kum ocaklarında limit aşımı yapılıyordu ve bu vahşi üretim orman örtüsüne büyük zarar veriyordu. Ümran Pınar, orman muhafaza memurlarına Islahiye Belediyesi'nin işlettiği taşocağında ölçüm yapılması talimatını verdi. Ancak memurlar zabıt tutmak yerine Pınar'ı belediye başkanına şikâyet etti. Pınar, memurları harekete geçiremeyince uzman bir ekiple denetimi kendisi yaptı. Sonucunda, Sayıştay raporlarının ötesinde bir skandalla karşılaştı. Islahiye Belediyesi'nin taş ve kum ocağında büyük aşımla ormanı tahrip etmesinin yanı sıra bu üretimi hiçbir izne ve ruhsata bağlı olmadan yaptığı ortaya çıktı.

BAŞKANDAN 'VEKİLLİ' TEHDİT

Pınar, savcılığa suç duyurusu yapmak üzere harekete geçince Islahiye Belediye Başkanı Kemal Vural kendisini makamına çağırıyor. Sonrasını Pınar'ın suç duyurusundan aktarayım; "Başkanın odasına gittiğimizde Islahiye kaymakamı da oradaydı. Onun da bana taşocağı ile uğraşmamam için telkinleri olmuştu. Başkan 'Kamu yararıvar, ben orayı karayollarından protokolle aldım' dedi. Kendisine böyle bir yetkisinin olmadığını söyledim. Bölge müdür yardımcımız da yanımızdaydı. Sahayı boşaltmaları gerektiğini, yapılanın suç olduğunu başkana söyleyince, Başkan Vural; Şamil Tayyar'ı arayacağını; 'beni hop oturtup hop kaldıracağını' söyledi."

Ümran Pınar, belediye başkanı sahayı terketmeyince sırası ile tüm yetkili makamları aradı. Ancak destek bulamadı. Tersine, Orman bölge Müdürü Mustafa Koç ve işletme müdürü Veli Topçu hızla bölgeye gelerek Pınar'ı işlem yapmaması için "ikna" etmeye çalıştı.

Baskılar karşısında geri adım atmayan 40 yaşındaki orman işletme şefi, son bir gayret ile zabıt tutulmasını yazılı emir ile istedi. Yazılı emri alan muhafaza memuru ise aynı gün sağlık raporu alarak görevden kaçtı.

Islahiye Belediye Başkanı, kaymakam, bölge müdürü, işletme müdürü ve muhafaza memurlarının Pınar'ın görevini yapmaması için verdikleri toplu mücadele "başarı" ile sonuçlandı!

Mesleğinde derecelerle yükselen 40 yaşındaki kadın Orman İşletme Şefi Ümran Pınar, müdürü Veli Topçu'nun yazılı emri ile görevinden alındı!

Ruhsatsız işletilen taşocağından kimlerin çıkar sağladığı,denetim dışı yapılan üretimin belediye dışında alıcılarının olup olmadığı da bir sır...

Sayıştay raporunun gereğini yapan, devletin ormanını koruyan, yasadışı işlemlere göz yummayıp üzerine giden Ümran Pınar, Orman Bakanlığı'nın ilgisini ve adaletin kendisini göstermesini bekliyor.

YORUMLAR
500
Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzeti 'baklavalı dondurma' Sıcak yaz günlerinin serinleten lezzeti 'baklavalı dondurma' Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te 12 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanın katledilmesine izin vermeyen Orman İşletme Şefi Ümran Pınar görevden alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
10:52 Davutoğlu, AK Parti kongresindeki veda konuşmasına değindi: Bir hataydı
10:55 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:52 Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı
10:41 Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum
10:26 İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya röportaj vermesi Fazıl Say'ı çılgına çevirdi: İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere saygısızlık bu
10:17 Trabzonspor 10 numarasını İspanya Ligi'nden buldu! Bardhi imza atmak için geliyor
10:28 Rekabet Kurulu Martı'ya soruşturma açtı
10:13 Mehmet Ali Çelebi: Bağımsız olarak devam ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 11:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ormanın katledilmesine izin vermeyen Orman İşletme Şefi Ümran Pınar görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş