Gaziantep'te orman yangını
1 saat önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:08 Kaynak: AA
'in Nurdağı
ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kömürler Mahallesi'ndeki Tepe ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Nurdağı İtfaiye
Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekipleri ve vatandaşların yardımıyla, yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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