Gaziantep'te orman yangını
8 dakika önce
Gaziantep'teki Dülükbaba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
'teki Dülükbaba ormanlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil
ilçesindeki Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kesiminde saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınması güçleşen yangının nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.
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