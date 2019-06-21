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Gaziantep'te orman yangını

1 saat önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dülükbaba Tabiat Parkı'ndaki televizyon ve GSM vericilerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 11 arazöz, 46 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi. 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, kontrol altına alındı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.
Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığını belirten Yılmaz, "Yangını haber alır almaz 11 araç ve 46 personeli ivedilikle bölgeye gönderdik. Yangın çalılık alanda başladığı için fazla çam ağacımız zarar görmedi. Tabii bunun yanında belediyeye ait iş makinelerimiz itfaiye araçlarının rahat soğutma çalışması yapabilmesi için ağaçlara zarar vermeden ormanın içinde alternatif yollar açıyor. Herhangi bir can ve ciddi mal kaybımız yoktur. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Gaziantep'te orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Şehitkamil, İtfaiye, Gaziantep, Güncel
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