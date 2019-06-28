Gaziantep'te orman yangını
1 saat önce
Gaziantep'te orman yangınıGAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
'te orman yangını
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı
ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangını söndürmek için 5 Arazöz, 5 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı.
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