Gaziantep'te orman yangını
57 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:18 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü. Amanos Dağları
'nın ilçeye bağlı Köklü Mahallesi Şahanlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İslahiye İtfaiye
Amirliği ekipleri ile Kilis
Orman İşletme Şefliği ekiplerine ait 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar alan zarar gördü.
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