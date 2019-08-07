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Gaziantep'te orman yangını

59 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda 2 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Nurdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri, 3 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale etti.
Vatandaşların destek verdiği çalışmalarda, yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.
Bu arada, yetkililer vatandaşları uyararak, otluk alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.
Gaziantep, İtfaiye, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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