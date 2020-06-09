Gaziantep'te orman yangını - Son Dakika

Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan ve 15 dönüm alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan ve 15 dönüm alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Söğütlü Mahallesi Taşbaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yangına bir arazöz ve iki su tankıyla müdahale ediyor. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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