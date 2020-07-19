Gaziantep'te orman yangını - Son Dakika

Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.


Yangın, İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 hava aracı, 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. 2 hektarlık örtü ve kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

Kahramanmaraş, Gaziantep, Alaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te orman yangını - Son Dakika
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23:00
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22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
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