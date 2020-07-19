Gaziantep'te orman yangını - Son Dakika

Yangın, İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Alaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 hava aracı, 10 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Köylülerin de desteğiyle yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. 2 hektarlık örtü ve kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti