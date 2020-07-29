Gaziantep'te orman yangını - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Ağabey Mahallesi ile İdilli kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 5 su tankı, 5 iş makinesi ve 50 personelle müdahale ediliyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

Kısmen söndürülen ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, Hatay'dan gönderilecek yangın helikopteriyle de müdahale edilecek.