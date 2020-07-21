Gaziantep'te orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

GAZİANTEP'te ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

Akbulut Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinası ve 40 personel müdahale etti.Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.