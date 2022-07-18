GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI

18.07.2022 16:59

Gaziantep'te bulunan Burç Ormanları'nda çıkan yangın 2 yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri, 47 itfaiye aracı ve 91 itfaiye erinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'te bulunan Burç Ormanları'nda çıkan yangın 2 yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri, 47 itfaiye aracı ve 91 itfaiye erinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alana giden Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, incelemelerde bulunup, ekiplerden bilgi aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının erken müdahale ile kontrol altına alındığını söyledi. Yangının önemli bir kısmının örtü yangını olduğunu ve ağaçların da zarar gördüğünü belirten Vali Gül, 'Yangında yaklaşık olarak 15 hektar orman alanının yandığı bilgisi var. Yangının önemli bir kısmı örtü yangını. Ağaçlar da yanıyor. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ve uçaklarının müdahalesiyle yangının yayılması önlendi. Yangının çıkması bir manada kapasitemizi de gösterdi. Yangının çıkması çok kötü ama yangının erken müdahalesi ve yayılmasının önlenmesi ise bizim açımızdan sevindirici oldu. Gaziantep'te ormanlarımız çok az, dolayısıyla tek bir ağacımız bile bizim için çok kıymetli. Bizim bir ağacı bile feda etme lüksümüz yok' diye konuştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ve itfaiyenin çalışması ise sürüyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:46 Konya'da büyük ihmalkarlık! Mahalleye bırakılan içi asit dolu variller 20 hayvanın yaralanmasına sebep oldu
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 22:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement