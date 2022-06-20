Gaziantep'te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.
Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 2 arazöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale edildi. Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında örtü alanı yanarken, çam ağaçları da zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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