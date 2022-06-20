Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 2 arazöz, 1 ilk yardım aracıyla müdahale edildi. Bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında örtü alanı yanarken, çam ağaçları da zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te orman yangını;3 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

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