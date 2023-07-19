Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

19.07.2023 17:17

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışıyor.
İlçeye bağlı Durmuşlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Durmuşlar köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükselirken, alevlere çok sayıda ekip ile helikopter ve söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Orman yangını, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.

Yangına, helikopterler ve uçaklarla havadan, itfaiye, arazöz, jandarma ekiplerinin ise karadan müdahalesinin yoğun şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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112 Acil Çağrı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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