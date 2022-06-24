Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı

24.06.2022 15:41
Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini arttırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kentteki ormanlık alanlarda meydana gelecek yangın riskine karşı tedbirlerini arttırdı.

Erikçe ormanı, Burç Tabiat Parkı ve Gaziantep Üniversitesi civarındaki ormanlık alanlarda 48 personel, 3 Bobcat, 2 JCB, 2 çöp kamyonu ve 11 adet motorlu tırpan ile orman altı temizlik çalışmaları yapılıyor. Yangın esnasında alevlerin yayılmasında etkili olan kozalaklar başta olmak üzere çam pürleri, cam, teneke, plastik şişeler gibi yanıcı materyaller toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Yeşillik bölgelerde meydana gelebilecek yangın riskine karşı ekipler, toplamda 48 kişilik çalışma ekibiyle sahadaki faaliyetlerine yaz boyunca sürdürecek.

180 orman köyüne malzeme desteği yapıldı

Gaziantep Büyükşehir, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yangınlarında kullanılmak üzere Gaziantep'in 180 orman köyüne, yangınla mücadele ve önlemeye yönelik daha önce malzeme dağıtımı yaparak bilinçlendirme eğitimi verilmişti. Bu doğrultuda orman yangınlarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınarak benzer vakaların Gaziantep'te yaşanmaması için yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde orman köylerinin muhtarlarına toplamda bin 750 kauçuk şaplak, bin 750 çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası dağıtılarak önlemler artırılmıştı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangınlarda olay yerine ulaşana kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi ve zararların en az seviyeye indirgenmesini amaçlayan proje çerçevesinde, muhtarlar öncülüğünde orman sınırlarında yaşayan mahalle sakinlerine ekipman desteği ve bu ekipmanın doğru kullanımlarına dair eğitimler verilmişti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı Son dakika haberi | Orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:44:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te orman yangınlarına karşı tedbirler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement