Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
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Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

21 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep'te ormanlık alanda yangın, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi eski çadır kent yakınlarında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep, İtfaiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:27 Kaynak: AA
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