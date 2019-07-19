Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
21 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:27 Kaynak: AA
'in Nizip
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi eski çadır kent yakınlarında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İzledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kaldılar Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı 19 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda çekilerek açıklandı Asker uğurlaması yemeğinde 20 kişi zehirlendi