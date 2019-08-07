Gaziantep'te ormanlık alanda yangın
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Gaziantep'te ormanlık alanda yangınGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 9 dönüm alan zarar gördü.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
'te ormanlık alanda yangın
GAZİANTEP'in Nurdağı
ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 9 dönüm alan zarar gördü.
Öğleden sonra ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta Hamidiye
Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda iki farklı noktada başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihabrı ile bölgeye 3 arasöz, 3 su tankı ve İtfaiye
ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında traktör ile de destek verdiği yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 9 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken yetkililer, vatandaşları uyararak, otluk, ormanlık alanlara sigara izmariti ve cam kırıkları atmamalarını istedi.
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