GAZİANTEP - OSB bünyesinde poliklinik hizmeti sağlanacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında yapılan iş birliği kapsamında, çalışanların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için OSB bünyesinde semt polikliniği yapılacak.

Vali Davut Gül, protokol imza törenindeki konuşmasında, Cengiz Şimşek yönetimindeki OSB'nin birçok sorunu çözme sürecini başlatarak önemli bir yol katettiğini söyledi.

Bu kapsamda OSB'deki ulaşımı kolaylaştırmak için GAZİRAY projesinin hayata geçirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Gül, ayrıca OSB'deki anneler için de kreş yapıldığını bildirdi.

Bölgede sağlık hizmetlerine ulaşımı da kolaylaştırmak istediklerini aktaran Gül, "Tabii her şeyin başı sağlıktır. Bu anlamda OSB'de poliklinik hizmeti devreye sokuyoruz. Bu hizmetle çalışanlar, anında tedavi sürecine kavuşmuş olacak. Bir anlamda tedavide önemli bir kolaylık sağlanacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep için OSB'nin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de hastanesi olan tek şehiriz. Başka bir şehirde bir büyükşehir belediyesinin hastanesi yok. Sanayideki gücümüzü, sağlık gücümüzle birleştirmek istiyoruz. Çünkü işçi sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Biz işçi memleketiyiz. İşçilerimiz huzurlu ve mutluysa gelecekle ilgili kaygısı yoksa sağlıklıysa, bu şehir de sağlıklıdır. Çalışmalar bittiği zaman tüm Türkiye'ye örnek model olacak. Protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek de OSB bünyesinde yaklaşık 240 bin kişinin çalıştığını belirterek, bu kadar nüfusun olduğu bir yerde de sağlık hizmetlerinin önemli bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

Protokolle belediyenin kendilerine güçlü bir destek sağladığını anlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük, işçilerimizin poliklinik ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içine girerek desteklerini aldık. Bu doğrultuda belediyemizin Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ile OSB'ye bir semt polikliniği yapma kararı aldık. Bu sağlık tesisiyle işçilerin tedavi ihtiyaçları karşılanacak. Yardımlarından ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ile diğer ilgililerin katıldığı törende protokol imzalandı.