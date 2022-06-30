GAZİANTEP - OSB'de hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - OSB'de hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi

30.06.2022 09:31

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri araca götürmeleri ve bölgeden uzaklaşma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - OSB'de hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - OSB'de hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement