İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3. Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - OSB'de hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

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