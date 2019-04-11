Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 'Otizm Farkındalık Günü' Kutlandı

Gaziantep'te, 'Otizm Farkındalık Günü' Kutlandı

59 dakika önce

Gaziantep'te, 'Otizm Farkındalık Günü' kutlandıGAZİANTEP'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te, 'Otizm Farkındalık Günü' kutlandı

GAZİANTEP'te Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, otizmliler ile ailelerinin yanı sıra bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı.

Etkinliğe katılanlar, üzerinde çeşitli sloganların yazılı olduğu pankartlar ile Demokrasi Meydanı'ndan Gaziantep Sanat Merkezi önüne kadar kortej eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, 'Otizmin birçok unsur etkiliyor. Genetikten tutunda çevresel faktörlere kadar etkiliyor. Otizm her 68 kişiden 1'inde görülüyor. Artık bu gibi hastalıkları nitelendirilen kişilerin artık farkındalığını ortaya koymamız lazım. Bu farkındalığı ortaya koyarken ise kurumlar ile iş birliği çok önemliö dedi.

Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi'nin down sendromlu çocuklardan oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı, gösteri sundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:37 Kaynak: DHA
15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Demokrasi Meydanı, Gaziantep, Güncel
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