Gaziantep'te otizmli çocuk ve aileleri için kamp yapılacak - Son Dakika

Gaziantep'te otizmli çocukların topluma kazandırılması amacıyla "Otizmli Çocuklar Kampı" düzenlenecek.

Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama Oteli'nde 15-17 Nisan'da gerçekleştirecek kampa katılacak otizmli çocuklar ve aileleri, yapılacak atölye çalışmalarıyla eğitim alacak, farkındalık oluşturulması için bilinçlendirilecek.

İpekyolu Rotary Kulübü Komite Başkanı Jülide Aksoy, yaptığı açıklamada, çalışma ile otizme karşı toplumsal algı oluşmasını hedeflediklerini belirtti.

Kampın 3 gün süreceğini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Çeşitli aktivitelere, eğitimlere katılacak çocukların sosyalleşmesi, topluma kendilerini keşfetmesi sağlanacak. Bu eğitimlerde amacımız, otizmli çocukların farklı eğitimlerden geçerek topluma nasıl kazandırılabileceğini anlatmak. Buraya gelen insanların keyifli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dezavantajlı bölgelerde ve kırsal mahallelerde yaşayan otizmli çocuklar ve aileleri, büyük sorunlar yaşıyorlar. Çocuklar yalnız olmadıklarının ve toplumdaki konumlarının farkına varsınlar."

Gaziantep Otizm Vakfı Başkanı Gülçin İkizceli ise kampın otizmli çocuklar ve ailelere önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.