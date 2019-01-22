Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oto Boyacısı Başından Vurularak Öldürüldü

Gaziantep'te Oto Boyacısı Başından Vurularak Öldürüldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ (27), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.

Gaziantep'te Oto Boyacısı Başından Vurularak Öldürüldü, System.String[]
GAZİANTEP'te, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ (27), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından işyerinde başına av tüfeği ile ateş edilerek öldürüldü.

Olay öğle saatlerinde KÜSGET Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto boya atölyesi sahibi Mustafa Yanardağ öğle yemeği yediği saatte arkasından gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından başından av tüfeğiyle vuruldu. Silah sesini duyarak işyerine koşan çevredeki esnaf Yanardağ'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yanardağ'ın öldüğünü belirledi. Yanardağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu moruna götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yanardağ'ı öldüren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi

Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:54:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oto Boyacısı Başından Vurularak Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]