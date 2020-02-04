Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

7 saat önce

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 otomobil zarar gördü.

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, System.String[]

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Mavikent Sanayi Sitesi'nde oto kaporta tamiri ve boya işlemi yapılan iş yerinde benzinle otomobil parçası temizlendiği sırada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kolundan yaralanan işçilerden Selim Katırcıoğlu (20), 112 Acil Servis ekibince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde hasar oluştu.

Gaziantep, Mavikent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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